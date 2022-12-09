Маленька стала найменшою пацієнткою, якій встановили сперіальний пристрій для лікування

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі одномісячній дитині встановили спеціальну порт-систему для проведення хіміотерапії. Маля стало наймолодшим пацієнтом, якому імплантували спеціальний порт, не лише на Львівщині, а, найвірогідніше, й в Україні. За допомогою цього пристрою маленькій було легше боротися з важкою недугою, повідомили в Центрі.

Маленька пацієнтка – з Рівненщини. У неї виявили пухлину наднирника, коли їй виповнилось три тижні.

«Ще у пологовому я зауважила, що у донечки збільшений животик, виражена судинна сітка. Я сама медсестра, тож розуміла, щось не так. УЗД показало надлишок меконію, але після очисних клізм живіт не зменшився. Потім з'явилась фізіологічна жовтяниця, і місцеві лікарі запідозрили гепатит й гепатобластому печінки», – розповіла лікарям мама дівчинки Вікторія.

Софійка жвава, добре набирає вагу

Лікар променевої діагностики Центру Віктор Жельов зробив маленькій УЗД з контрастом, яке і встановило справжню причину нездужання - нейробластому наднирника. Дитячі онкологи відразу розпочали лікування.

Спочатку реаніматологи встановили малечі звичайний катетер. Але через два дні його довелось зняти, оскільки маленькі судинки затромбувалися і це унеможливило подальше введення препаратів. Тому малечі імплантували венозний порт, призначений для тривалого використання без перевстановлення.

«Зазвичай порт-систему ми встановлюємо дітям старшого віку і дорослим, які потребують тривалого лікування і мають потребу у частому венозному доступі. У немовлят переважно використовують катетери іншого типу. Проте Софійці ми імплантували саме порт-систему, щоб зробити період лікування малечі максимально зручним», - повідомив завідувач хірургічним відділенням Богдан Романишин.

За словами дитячої анестезіологині Іванни Андрейчук, Софійка стала наймолодшою пацієнткою не лише у Львові, а найвірогідніше, й в Україні, якій імплантували спеціальну порт-систему. Для маленької Софійки ця процедура була абсолютно безболісною, бо здійснюється під загальним знечуленням. А для хірургів та анестезіологів завдання виявилось дуже відповідальним, зважаючи на вік та вагу дитини. Встановлення порту потребувало максимальної уваги та делікатності через дрібні вени та судини. Положення порту хірурги контролювали рентгенологічно. Щоб моніторити дихання та гемодинаміку під час знечулення застосували інтубаційний наркоз.

«Ми одна із небагатьох лікарень, яка використовує венозні порти, щоб зменшити хворобливі відчуття у дитини та покращити загальний стан. Насамперед, це для комфорту самого пацієнта, бо ці системи зручні і не потребують щоденного догляду» , –додала дитяча онкологиня Христина Запоточна.

Мама Софійки уже бачить позитивні зміни: вона активна, почала добре набирати вагу. Батьки дівчинки довіряють медикам і вірять у цілковите одужання доньки.