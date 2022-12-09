На 10 день після операції малюк поїхав додому

У львівській лікарні св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) дитячі кардіохірурги врятували немовля з критичними вадами серця. Крихітного пацієнта прооперували на другий день після народження і на 10 день після операції він поїхав додому, повідомили в лікарні.

На операційний стіл практично відразу після народження потрапило маля з Івано-Франківщини, що народилося з транспозицією магістральних артерій серця. Тобто, дві головні артерії, що відходять від серця хлопчика, помінялися місцями: від правого шлуночка відходила аорта, а від лівого - легенева артерія. А все мало бути навпаки.

Ця вроджена вада супроводжується ціанозом – синюшністю шкіри, бо через важке порушення кровообігу кисень не надходить до органів дитини в потрібній кількості. Тому в супроводі реанімаційної бригади медиків уже наступної доби Михайлика з пологового перевезли до дитячої лікарні.

«Аби врятувати дитину, операцію потрібно виконати в перші дні життя. Кардіохірурги невідкладно провели радикальну корекцію – поміняли місцями основні артерії, повернувши їх в правильне положення та пересадили коронарні артерії , маленькі артерії, що живлять серцевий м'яз», – кажуть у лікарні.

Щороку в Україні народжується близько 80-100 діток з транспозицією магістральних артерій. Такі діти швидко впадають в критичний стан. Без хірургічного втручання близько 30% немовлят помирають упродовж першого тижня життя, ще 70% - упродовж наступних шести місяців. Єдиний порятунок – вчасне оперативне втручання.

Михайлика на 10 день після оперативного втручання виписали з лікарні і він поїхав додому на Прикапаття. З малюком усе добре.