Львівські хірурги спільно з колегою з Польщі допомагають дітям позбутися вроджених вад

У львівській лікарні св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) дитячі хірурги і польський пластичний хірург Адам Мол спільно прооперували шестеро дітей з вродженими вадами обличчя. Найменшому пацієнтові було лише півтора місяця, повідомили в лікарні.

Півторамісячного Ігната із Сум батьки привезли на консультацію. У нього – розщілина губи. Про діагноз дитини батьки довідалися на 20 тижні вагітності. Мама хлопчика пов’язує формування патології зі стресом, який переживала через війну.

Ігнату виконали хейлопластику за методом Fisher, тобто корекцію неповної розщілини губи. Зараз із хлопчиком усе добре. Він повернувся додому.

Команда, до якої увійшли львівські і польські хірурги, подарувала радість не одній дитині та їхнім батькам

Серед пацієнтів був і однорічний Іванко з Мукачева. У нього вроджена вада альвеолярного відростка та губи, а також розщілина твердого та м’якого піднебіння. Ротова та носова порожнини у нього були з'єднані і туди потрапляла їжа. У майбутньому дитина мала б дефекти мовлення.

«Хірурги скоригували розщілину піднебіння та подовжили м'яке піднебіння. Втручання минуло вдало, медики задоволені результатом. Для Іванка це була вже друга пластична операція. Першу хлопчику виконали в Мукачевому, коли йому було три місяці. За кілька років, коли дитя підросте, на нього ще чекає фінальний етап втручань - кісткова пластика», – повідомили в лікарні.

Адам Мол – пластичних хірург із Ягеллонського університету. Співпрацює з найбільшими клініками польських міст Катовіце та Вроцлава. Спеціалізується на операціях розщілини верхньої губи, м’якого та твердого піднебіння, вроджених деформаціях носа в дітей.

У межах місії Operation Smile хірург щороку оперує у країнах Африки, Південної та Центральної Америки, Індії, а також Європи. І він уже вчетверте, попри війну, приїжджає в Україну. За цей час він спільно з львівськими колгами проконсультував та прооперував понад 60 маленьких пацієнтів з різних областей України.