Львівські «Карпати» у меншості перемогли чернігівську «Десну»

Львівські «Карпати» відчайдушно борються за збереження місця в УПЛ. Для цього «зелено-білим» для початку треба було у Львові перемагати чернігівську «Десну». Ситуація для львівського клубу ускладнювалася тим, що команду покинув її лідер — Мар'ян Швед вже остаточно перебрався до шотландського «Селтіка», і навіть отримав виклик до збірної України.

На матч між «Карпатами» та «Десною» діти вивели гравців у пам’ятних футболках із зображенням малого прихильника «зелено-білих» Юрчика Лукащука, котрий трагічно загинув у ДТП. Хлопчик неодноразово брав участь у виведенні команд на поле, був палким шанувальником «Карпат». Йому було лише вісім років.

Діти у футболках в пам'ять про Юрія Лукащука (Фото: Євген Кравс)

Матч у Львові розпочався одночасно із грозою. Але дренажна система стадіону «Україна» спочатку справлялася з водою. Тож команди могли грати у футбол настільки, наскільки їм дозволяла майстерність.

Однак все, що могли показати гравці за перші 45 хвилин матчу — удар Понде повз рамку воріт. Згодом відкривати рахунок «зелено-білі» могли на 31-й хвилині – після подачі кутового Папа Гуйє пробивав впритул, проте Андрій Мостовий заблокував небезпечний постріл сенегальця. Далі було добивання від Франціско Ді Франко, однак м’яч просвистів над поперечкою.«Десна» на це нічим не відповіла.

Дощ тим часом посилювався. І ті нечисленні вболівальники (777 осіб), які прийшли на гру, вже не поміщалися під накриттям.

Фото Євгена Кравса спеціально для ZAXID.NET

Значно цікавішим виявився другий тайм. На 50-ій хвилині «Карпати» залишилися у меншості. Карім Йода сфолив, за що отримав жовту картку. Та коли гравець проходив повз арбітра матчу, то висловив йому своє невдоволення. Невідомо, наскільки суддя Максим Козиряцький знає французьку мову, але за свої слова Йода отримав пряму червону картку. І залишив «Карпати» у меншості.

Та пройшла лише одна хвилина матчу, як львів'яни вийшли вперед. Команда заробила право на кутовий. Після його подачі м'яч відлетів до Крістіана Понде. Нападник пробив потужно головою. Євген Паст ніби й справився з цим ударом, але м'яч таки прослизнув йому під руки та закотився за лінію воріт.

Дощ тим часом лише посилився. Місцями гра нагадувала водне поло. Тож футболістам довелося більше змагатися не один з одним, а з негодою. Важко було пройти з м'ячем вперед, адже він постійно застрягав в калюжах. Також невідомо було, куди відкотитися м'яч. Тож все водилося до намагання вибити м'яч на чужу половину поля з надією, що там хтось з партнерів його отримає і передасть ще дальше. І така гра принесла результат «Карпатам».

На 76-ій хвилині сфолили проти Онгли на куті штрафного майданчика. Виконувати штрафний удар пішов Мякушко. Півзахисник довго вигрібав воду з під м'яча. І недаремно. В нього вийшов ідеальний за траєкторією польоту удар — над воротарем під перекладину воріт.

«Десна» наприкінці матчу мала можливість забити один гол. Але надійно у воротах зіграв Кучинський.

Тож «Карпати» перемагають та віддаляються від зони вильоту. Попереду у команди три матчі. Наступна домашня гра — у суботу, 25 травня, проти донецького «Олімпіка».

Карпати – Десна 2:0

Голи: Понде, 51, Мякушко, 77

Вилучення: Йода, 50 (Карпати)