Львівські «Кажани» – у фіналі Кубку України з волейболу

Львівські «Кажани» – фіналісти Кубку України з волейболу

У Львові завершилися матчі півфіналу Кубку України з волейболу між гравцями львівського волейбольного клубу «Барком-Кажани» та ВСК «МХП Вінниця». За результатами двох матчів «кажани» здобули перемогу у двох матчах, вийшовши у фінал Кубку України. 17 лютого, у Черкасах, львівські волейболісти позмагаються за звання володаря Кубку України з волейболу з харківським «Локомотивом», повідомили у прес-службі ВК «Барком-Кажани»

Щодо гри з ВСК «МХП Вінниця», то першого дня, 20 січня, матч завершився з рахунком 3:0 (25:21, 25:22, 25:16) на користь львів'ян.

Друга гра – і рахунок знову 3:0 (25:13, 27:25, 25:20).

В першому сеті першої гри «Барком-Кажани» вирвались вперед, тримаючи позиції аж до закінчення матчу. Вдалі атаки Тевкуна, Гладенка, Жукова – змогли вибити вінничан з строю. Кращі гравці другого ігрового дня – Кісілюк та Тевкун.

Ще перед грою головний тренер «кажанів" Угіс Крастіньш наголошував, що вірить у силу своїх гравців. І команда виправдала довіру наставника.

«Ми вже відчули, як воно – бути тріумфаторами національного Кубка. І дуже хочемо повторити ці приємні миттєвості. А це просто чудовий стимул», – наголосив Угіс Крастіньш.

Нагадаємо, «Барком-Кажани» володар Суперкубку та Кубку України 2016/2017 років.