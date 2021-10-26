Дворічній дівчинці ампутували ліву руку, яка застрягла у м'ясорубці

У понеділок ввечері, 25 жовтня, помагаючи мамі на кухні, дворічна дівчинка запхала руку у працюючу електром'ясорубку. Нещасний випадок трапився в Новояворівську. Дитину госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова, а в операційній крім лікарів, працювали ще й рятувальники, вони витягали руку, яка застрягла у м'ясорубці. Після цього лікарям довелося ампутувати дівчинці три пальці, цю інформацію ZAXID.NET дізнався у прес-службі ДСНС та у лікарні.

Нещасний випадок трапився близько 19:00. Дворічна дівчинка, допомагаючи мамі на кухні, випадково запхала руку у працюючу електром'ясорубку. Дитину «швидкою» терміново госпіталізувати до 8-ї міської лікарні у Львові.

Через те, що дитяча ручка застрягла у м'ясорубці, в операційну викликали ще й рятувальників, які там спеціальним інструментом роздушили метал і зняли м'ясорубку з руки.

В операційній окрім лікарів, працювали ще й рятувальники. Вони витягали дитячу руку з м'ясорубки (відео ДСНС)

Тільки після того лікарі змогли почати операцію. «На жаль дівчинці вдалося врятувати тільки перший та п'ятий палець лівої руки. Інші були вже перелемені та обезкровлені, їх не вдалося врятувати», – розповів лікар-хірург 8-ї лікарні Роман Чепіль.

Операція тривала 45 хвилин. Зараз дівчинка перебуває у лікарні, їй роблять перев'язки, на дитину чекає тривале відновлення.