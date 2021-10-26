Львівські лікарі ампутували пальці дворічній дівчинці, яка запхала руку у м'ясорубку
Дитина допомагала мамі на кухні і випадково запхала руку у працюючу м'ясорубку
У понеділок ввечері, 25 жовтня, помагаючи мамі на кухні, дворічна дівчинка запхала руку у працюючу електром'ясорубку. Нещасний випадок трапився в Новояворівську. Дитину госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова, а в операційній крім лікарів, працювали ще й рятувальники, вони витягали руку, яка застрягла у м'ясорубці. Після цього лікарям довелося ампутувати дівчинці три пальці, цю інформацію ZAXID.NET дізнався у прес-службі ДСНС та у лікарні.
Нещасний випадок трапився близько 19:00. Дворічна дівчинка, допомагаючи мамі на кухні, випадково запхала руку у працюючу електром'ясорубку. Дитину «швидкою» терміново госпіталізувати до 8-ї міської лікарні у Львові.
Через те, що дитяча ручка застрягла у м'ясорубці, в операційну викликали ще й рятувальників, які там спеціальним інструментом роздушили метал і зняли м'ясорубку з руки.
Тільки після того лікарі змогли почати операцію. «На жаль дівчинці вдалося врятувати тільки перший та п'ятий палець лівої руки. Інші були вже перелемені та обезкровлені, їх не вдалося врятувати», – розповів лікар-хірург 8-ї лікарні Роман Чепіль.
Операція тривала 45 хвилин. Зараз дівчинка перебуває у лікарні, їй роблять перев'язки, на дитину чекає тривале відновлення.