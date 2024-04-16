Прогнози лікарів позитивні: Андрій повноцінно ходитиме

Спеціалісти Національного реабілітаційного центру «Незламні» (Unbroken) допомагають відновитися бойовому медику з Львівщини 30-річному Андрію Пенцаку, який отримав важке поранення на півдні України і мало не втратив ногу. Він вже переніс 10 операцій, але прогноз лікарів втішний – захисник зможе ходити.

Андрій Пенцак – фізичний терапевт, останні роки перед війною він керував реабілітаційним напрямком в мережі столичних медичних центрів. Його пацієнтами були захисники. А коли почалося повномасштабне вторгнення, він приєднався до добровольчої організації парамедиків «Госпітальєри», а згодом став бойовим медиком 38-ї окремої бригади морської піхоти, повідомили у Центрі.

Минулого року у жовтні морпіхи з підрозділу Андрія форсували Дніпро на Херсонщині. Ворог відкрив по них мінометний вогонь.

«Міна здетонувала в кількох метрах від мене. В той момент страху і болю я не відчув. Мене засипало гілками та землею, тож перші секунди не міг зрозуміти, що сталося. Був дезорієнтований»,– згадує боєць. Коли прийшов до тями, то зрозумів, що не відчуває правої ноги до коліна. Уламки ворожої міни буквально перебили кінцівку.

Далі було тривале лікування в трьох містах. Четвертим став Львів. У центрі «Незламні» Андрій з січня. У нього пошкоджене ахіллове сухожилля, яке відповідає за згинання і розгинання стопи та є найміцнішим сухожиллям в людини. Аби відновити функцію ноги, львівські хірурги та ортопеди-травматологи провели два складних реконструктивних втручання.

«Спершу ми пересадили шкіру на судинній ніжці, щоб закрити дефект рани та підготувати кінцівку до другої операції - реконструкції ахіллового сухожилля. Під час наступного втручання ми взяли сухожилля зі стегна пацієнта та пересадили його в пошкоджену ділянку. І у такий спосіб нам вдалося відновити перебите сухожилля», – каже керівник напрямку реконструктивної хірургії Гнат Герич.

Загалом за п’ять місяців після поранення Андрій переніс уже 10 операцій. Зараз він активно відновлюється після останнього втручання. Фізична терапевтка Христина Цап каже, що зараз головна мета – відновити амплітуду рухів кінцівки, яка повністю знерухомлена. Утім, прогноз спеціалістів позитивний – пацієнт повноцінно ходитиме.

Після реабілітації Андрій хоче знову займатися улюбленою справою – фізичною реабілітацією і допомагати людям повертатися до повноцінного життя.