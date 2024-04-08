Максим та команда лікарів реабілітаційного центру «Незламні» у Львові

Львівським офтальмологам вдалося частково повернути зір 42-річному захиснику з Полтавщини, батькові трьох дітей, який натрапив на ворожу міну і сильно травмував очі. До своїх він доповз наосліп, побратим підказував у якому напрямі повзти. Нині на одне око він вже бачить на 60%. Лікарі очікують, що зір з часом поліпшиться і на іншому оці.

У 42-річного Максима троє дітей, він мав законне право не воювати. Та він добровільно пішов на фронт. Воював піхотинцем у складі 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка. Поранення отримав наприкінці грудня на Бахмутському напрямку, коли забирав поранених із поля бою. Його група потрапила під обстріл. Воїни лягли на землю і поповзли. Максим рукою зачепив міну, повідомили у Центрі.

До своїх повз наосліп, побратив скеровував, у якому напрямку повзти. Максиму уламком міни відірвало два пальці на лівій руці, а ударною хвилею пошкодило всі структури лівого ока. Він реагував лише на світло. Річ у тім, що у Максима вроджена вада зору - він погано бачить на праве око, яке фізично не постраждало, але свою функцію не виконує. На лівому ж до поранення було 100% зору. В прифронтових шпиталях воїнові провели первинні хірургічні втручання і аби хоч частково відновити зір, скерували захисника до Львова, у центр «Незламні».

«Внаслідок мінно-вибухової травми пацієнт отримав контузію лівого ока важкого ступеню з посттравматичною ускладненою катарактою та субретинальним крововиливом. Пацієнту прооперували ліве око, а саме провели факоемульсифікацію катаракти та імплантацію інтраокулярної лінзи». У звʼязку з тим, що звʼязки кришталика частково розірвані, а його положення було нестабільним – під час операції спеціалісти Центру використали власну методику, так звану шовну підтримку кришталика. Пацієнту прооперували й інше око, з вродженою вадою», – повідомила офтальмологиня Ольга Левицька.

Після кількох проведених втручань зір захисника почав поліпшуватися. На даний момент вже вдалося досягнути 60% гостроти зору правого ока і лікарі очікують на подальше відновлення зору і травмованого лівого ока.