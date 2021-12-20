Трансплантологи з Туреччини спільно з львівськими лікарями оглянули дітей, яким потрібна пересадка печінки

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі готуються до першої трансплантації печінки дитині від родинного донора. Першу пересадку львівські лікарі проведуть спільно з колегами з провідної турецької клініки з трансплантації «Медікал парк Анталія». До Львова з Туреччини приїхали дитячий гастроентеролог професор Яшар Туна та дитячий гепатолог професор Ведат Уйгунюг.

Львівські лікарі спільно з турецькими оглянули понад 10 дітей з діагнозами: автоімунний гепатит, первинний склерозуючий холангіт, вроджений холестатичний гепатит, полікістозна хвороба нирок та печінки, цироз печінки. Іноземні колеги обговорили з львівськими лікарями ведення пацієнтів на дотрансплантаційному етапі та після проведення трансплантації, адже найважчим періодом при пересадці печінки є післятрансплантаційний період.

У новому році турецькі колеги планують знову приїхати до Львова і спільно з лікарями Центру провести операцію з трансплантації печінки дитині.

До слова, лікарняний комплекс «Медікал Парк Анталія» є однією з провідних клінік у світі з трансплантації. Тут з 2008 року лікарі клініки успішно проводять операції з трансплантації. Щомісяця клініка проводить до 50 трансплантацій нирок і більше 20 печінки. «Медікал Парк Анталія» посідає лідируючі позиції в світі серед лікарень, що проводять трансплантацію.

Нагадаємо, у квітні 2021 року у Центрі вперше у західному регіоні України успішно провели пересадку нирки дитині. У серпні була ще одна вдала трансплантація нирки. З нового року лікарі Центру планують розпочати трансплантацію печінки та кісткового мозку дітям.