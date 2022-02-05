Хірург Андрій Стасишин під час операції

Гінекологи і хірурги Першого територіального медичного об’ єднання м. Львова у п’ятницю, 4 лютого, відзначили радісну подію – перша пацієнтка, якій вони провели гінекологічну операцію з приводу безпліддя з допомогою робота Da Vinci, приїхала до них на контрольний огляд вагітною. Від моменту операції до бажаної вагітності пройшло лише п’ять місяців.

Лікар-гінеколог Оксана Стасишин розповіла ZAXID.NET, що 19-річна мешканка Львівщини вийшла заміж і зараз проживає на Тернопільщині. До лікарів звернулася влітку зі скаргами на тазові болі, порушення менструального циклу. Та найбільше молоду дружину турбувало те, що вона впродовж двох років ніяк не могла завагітніти.

Під час обстеження лікарі виявили у пацієнтки дремоїдну кисту у правому яйнику і вирішили забрати їїз допомогою роботизованої системи Da Vinci.

«Спільно з гінекологами ми прооперували пацієнтку на початку липня. Вона була першою, якій провели гінекологічну операцію за допомогою роботизованої системи, яка дозволяє ювелірно зробити роботу, забрати все непотрібне, не ушкоджуючи сусідніх тканин. У жінки ми видалили дермоїдну кисту, при цьому зберігши яйник», – каже хірург Андрій Стасишин.

Після операції жінка на другий день пішла додому, подальше лікування проходила вже у в домашніх умовах.

4 лютого пацієнтка з Тернопільщини приїхала на контрольний огляд до гінекологів і поділилася радісною новиною: вона вагітна 7 тижнів. Почувається добре. Від моменту операції до настання вагітності минуло лише п’ять місяців.