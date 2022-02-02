Керівник Центру дитячої хірургії Андрій дворакевич за пультом робота

У Першому територіальному медичному об’єднанні м. Львова за допомогою робота Da Vinci прооперували двох дітей: 10-річну мешканку Тернопільщини і 15-річну мешканку Львівщини, у яких жовчний міхур був забитий камінням. Діти кілька років страждали від дискомфорту і болю й позбулися їх за годину. Обох пацієнток через добу виписали з лікарні додому, повідомили 2 лютого у ТМО.

У 10-річної Ангеліни з Тернопільщини каміння у жовчному міхурі виявили у три роки, що у таких маленьких дітей зустрічається вкрай рідко, бо це хвороба дорослих. Відтоді сім років дитина страждала від дискомфорту, болю. Дівчинку лікували медикаментозно, але це не вирішувало проблеми, а лише ускладнювало: ліки сприяли «подрібненню» каменів, які могли заблокувати вихід жовчі із протоки.

Операція з допомогою роботизованої системи тривала лише годину

Коли стало зрозуміло, що без операції не обійтися, батьки повезли дівчинку до Львова, бо тут її могли прооперувати за допомогою роботизованої системи Da Vinci.

Через кілька проколів лікарі «руками робота» видалили жовчний міхур з двома великими камінцями по 1,5 см і низкою дрібних. Ця операція тривала лише годину.

«Роботизована система – це наступний крок після лапароскопії. Вона дозволяє мати кращу візуалізацію операційного поля, тут легше маніпулювати інструментами і відповідно є менше травм оточуючих тканин, більш точна адресна прицільність: якщо треба забрати щось до міліметра, то вона чітко забере саме стільки. Ще одна перевага – відсутність тремору рук. Якщо у хірурга вона може виникнути від перевтоми, то у роботизованій системі цього нема. Але ця система не може працювати без хірурга, керує операцією саме він», – повідомив ZAXID.NET керівник Центру дитячої хірургії ТМО Андрій Дворакевич.

Цього ж дня лікарі з допомогою робота Da Vinci прооперували ще одну 15-річну мешканку Львівщини з таким же діагнозом.

Обох пацієнток через добу після оперативного втручання виписали з лікарні додому.

До слова, роботизовану систему Da Vinci лікарні у листопаді 2020 року подарувала поштово-логістична група компаній Meest, а вже на початку грудня провели першу операцію. Спершу оперували дорослих, а з березня 2021 року з допомогою роботизованої системи оперують і дітей з усього західного регіону.