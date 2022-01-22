На консультації і операції до Львова їдуть хворі діти зі всієї України

У неділю, 23 січня, до лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об’єднання приїде команда спеціалістів зі США, яка спільно з львівськими лікарями оперуватиме дітей з різними кардіохірургічними проблемами. Попередньо для оперативних втручань відібрано 20 дітей з важкими вадами серцево-судинної системи. Найменшому пацієнтові – місяць, найстаршому – 12 років.

До Львова на консультації і операції їдуть хворі діти зі східних, центральних і західних регіонів України.

Це вже другий приїзд американський кардіохірургів до Львова. Уперше вони приїхали на початку листопада 2021 року і тоді спільно з львівськими колегами прооперували 26 дітей. У цей приїзд попередньо заплановано провести 20 операцій.

«Колеги зі США приїжджають у неділю, 23 січня, і з понеділка упродовж двох тижнів спільно з львівськими спеціалістами консультуватимуть дітей і дорослих з вродженими вадами серця. Заплановано спільно провести 20 операцій. Найменшому пацієнтові лише один місяць. Після консультацій його можливо прооперують у цей приїзд наших колег або у наступний. Найстаршому нашому пацієнту – 12 років», – повідомив ZAXID.NET кардіохірург лікарні Віталій Петров.

До Львова приїжджають фахівці благодійної організації Novick Cardiac Alliance Вільяма Новіка, відомого американського кардіохірурга, який заснував цю організацію ще у середині 90-х років. До цієї організації входять лікарі з різних клінік США і вони допомагають хворим дітям з кардіохірургічними проблемами з різних країн світу.

До складу команди, яка приїжджає до Львова, входить 13 спеціалістів: кардіохірурги, хірурги, анестезіологи, реаніматологи, медсестри тощо.

Кардіохірурги зі США регулярно приїжджатимуть до Львова впродовж 2022 року.

«Наша мета – рятувати серця українців у своїй країні. Особливо найменших пацієнтів, розвиваючи дитячу кардіохірургію тут, на Західній Україні. Попри наявність в країні 49 кардіохірургічних центрів, операцій на серці виконується недостатньо. За потреби у 140 тисяч операцій у 2020 році їх зроблено 18 435. А це – лише 10% від потреби», – повідомив генеральний директор ТМО Олег Самчук.