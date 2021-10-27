Команда лікарів зі США працюватиме у Львові з 6 до 20 листопада

6 листопада до львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги приїде команда спеціалістів зі США, яка спільно з львівськими лікарями оперуватиме дітей з різними кардіохірургічними проблемами. Для оперативних втручань відібрано 25 дітей з важкими вадами серцево-судинної системи. Серед них є й діти, яким відмовили в операції в інших медзакладах чи не змогли допомогти.

Як повідомив ZAXID.NET кардіохірург лікарні Віталій Петров, колеги зі США будуть працювати у Львові з 6 до 20 листопада і спільно заплановано прооперувати 25 дітей з важкими вадами.

«До нас приїжджають фахівці благодійної організації Білла Новіка, відомого американського кардіохірурга, який заснував цю організацію ще у середині 90-х років. До цієї організації входять лікарі з різних клінік США і вони допомагають хворим дітям з кардіохірургічними проблемами з різних країн світу: діагностують, консультують і оперують», – каже Віталій Петров.

До складу команди входить 12 лікарів: кардіохірурги, анестезіологи, реаніматологи, медсестри. Ця команда в Україні вже працювала: в Києві, в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова, і в Харкові. І тепер вперше буде працювати у Львові.

Для оперативних втручань відібрано 25 дітей різного віку з різними вадами серцево-судинної системи.

«Є діти зі Львова і області, а також з різних областей західного регіону. Серед них є і діти, яким відмовили в операції в інших клініках чи не змогли допомогти. Усі діти, яких будемо оперувати, мають важкі серцево-судинні вади. Сподіваємося, що спільно з американськими колегами нам вдасться їм допомогти», – каже Віталій Петров.