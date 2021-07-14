Маленького пацієнта кардіохірург Віталі йПетров вже виписав з лікарні додому

Минулого тижня у львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги прооперували 6-місячного мешканця Львівщини Юліана, у якого діагностували критичне звуження легеневої артерії, що змушувало серце працювати у режимі надзусиль. Він став наймолодшим пацієнтом цієї лікарні. Операція пройшла успішно й хлопчика вже на другий день після операції виписали з лікарні додому.

Як повідомив ZAXID.NET дитячий кардіохірург Віталій Петров, за місцем проживання дитини лікарі то прослуховували шуми в серці, то їх не чули. Окрім того, батьки помітили, що син швидко втомлюється, погано їсть і, відповідно, погано набирає вагу, тож приїхали на консультацію до кардіохурургів Центру серця і судин.

Дитині провели комплекс обстежень і виявили критичне звуження легеневої артерії. Це звуження було між правим шлуночком і легеневою артерією, яка постачає кров у легені. Щоб через оте критичне звуження протиснути кров у легені, правий шлуночок змушений був працювати у режимі надзусиль. А це вже за кілька місяців загрожувало серцевою недостатністю і порушенням ритму роботи серця.

Вихід був один – оперувати. Прооперували маленького Юліана ендоваскулярно, тобто, без жодного розрізу.

За словами Віталія Петрова, через невеликий прокол судини на стегні доставили у камеру серця спеціальний балончик, тоді підвели його до місця звуження судини. Спеціальним пристроєм роздули балончик, він розширив звуження і розірвав тканини, що зрослися, а тоді балончик здули і забрали назад.

Для маленького пацієнта така операція була малотравматична. Наступного дня він поїхав з батьками додому, але час від часу приїжджатиме до Львова на контрольні огляди. Буває, за словами кардіохірукрга, що після таких оперативних втручань дитина росте, розвивається і не має жодних проблем, а бувають випадки, що звуження повертається. Тоді пацієнт потребуватиме подальшого лікування.