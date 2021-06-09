Під час операції 12-річної Вікторії з Сколівщини

У львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги кардіохірурги успішно прооперували 12-річну Вікторію зі Сколівщини з вродженою вадою аорти, застосувавши найновішу методику – віртуальної реальності. Цю методику в Україні використали вперше.

У дівчинки було вроджене звуження аорти, через що кров не могла нормально циркулювати і у верхній частині тіла піднімався тиск. Доволі часто тиск піднімався до 160-180 мм.рт.ст., виникав гіпертонічний криз. Вікторія часто скаржилася на головний біль, втому, нездужання і батьки звернулися по допомогу до кардіохірургів лікарні швидкої медичної допомоги.

Гіпертонію у дитини, як пояснив ZAXID.NET кардіохірург Віталій Петров, неможливо було лікувати медикаментами, бо вона виникала через анатомічне звуження. Є два способи, якими можна допомогти дитині у таких випадках: хірургічний, коли під час операції звужену частину вирізають, а широкі краї судини зшивають. Це травматичний спосіб. Другий – ендоваскулярний, нетравматичний, коли через судину на нозі у звужену частину аорти вводять стент, розтягують його і він усуває звуження. Але стентів є багато і різних і треба було визначити, який підійде саме цій дитині.

Аби дізнатися, який спосіб усунення вродженої вади підійде саме Вікторії, кардіохірурги використали найсучаснішу методику, яку в Україні ще не використовували – віртуальну реконструкцію.

«Ми зробили пацієнтці комп’ютерну томографію (КТ) на новому апараті і на основі КТ зробили віртуальну реконструкцію. Ми віртуально виділили судину з організму, зайшли в середину і звідти детально її роздивилися: яке звуження, на скільки воно протяжне, яка судина є перед звуження і після нього тощо. Ця методика дозволяє перевернути судину, уявно її розрізати, роздивитися її з усіх боків», – каже Віталій Петров.

Кардіохірург Віталій Петров роздивляється ваду судини окулярами віртуальної реальності

Після такого вивчення судини, кардіохірурги дійшли висновку: дівчинці можна допомогти малотравматичний способом, ввівши у місце звуження один із стентів, розтягнули його і у такий спосіб відновили нормальний кровотік.

Відразу після оперативного втручання у дитини нормалізувався артеріальний тиск, зникла різниця тиску між верхньою і нижньою частиною тіла.

На щастя, як каже Віталій Петров, у дівчинки була рання стадія гіпертонії і в її організмі ще не відбулися незворотні зміни. Зараз вона почувається нормально і може активно рухатися, вести нормальний спосіб життя.