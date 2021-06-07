Спільно з пластичним хірургом з Туреччини у Львові прооперують щонайменше 15 дітей зі складними вадами

У неділю, 6 червня, до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру приїхав відомий пластичний дитячий хірург клініки Аджібадем (Туреччина), професор Хакан Агір, який обміняється з львівськими дитячими хірургами досвідом виправлення складних вроджених вад обличчя і тіла у дітей. Спільно планують провести до 15 складних оперативних втручань дітям з різних областей.

Професор Хакан Агір приїхав до Львова на тиждень. У понеділок львівські дитячі хірурги спільно з професором зі Стамбула оглядають і консультують маленьких пацієнтів, які мають складні вроджені вади обличчя. На консультацію, як повідомив ZAXID.NETзавідувач кафедри дитячої хірургії Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького, дитячий хірург Андрій Кузик, приїхало понад 50 дітей з різних областей. І не лише з Західної України, є діти й з Києва, Харкова, Дніпра. Після огляду деяким дітям призначають консервативне лікування і планують операцію у наступний приїзд професора з Туреччини, інших прооперують цього тижня.

До складу операційної бригади, яка оперуватиме дітей зі складними вродженими вадами обличчя спільно з турецьким колегою, увійшли відомий пластичний дитячий хірург Остап Могиляк, дитячі хірурги Андрій Кузик і Богдан Романишин.

Пластичний хірург Остап Могиляк вже майже 30 років успішно усуває вроджені вади у дітей. У нього є своя техніка усунення таких вад, яку він напрацював, познайомившись з пластичною хірургією в клініках ІталіЇ, Бельгії і Франції. Тож одну операцію проводитиме львівський пластичний хірург за своєю методикою, іншу – колега з Туреччини.

«На вівторок заплановано чотири, а може й п’ять операцій, скільки встигнемо. Оперуватимемо щодня. Плануємо провести щонайменше 15 оперативних втручань», – каже Остап Могиляк.

Пластичний хірург зі Стамбула планує регулярно приїжджати до Львова. Наступний його візит попередньо заплановано на серпень-вересень цього року.