Цей малюк б'є у дзвін і повідомляє усім, що важку хворобу подолано

Дитячим гематологам Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру вдалося добитися 83% виживання дітей з гострою лімфобласною лейкемією (рак крові). Ще 10 років тому виживало близько 70% таких хворих дітей. Нинішній результат є на рівні світового.

Рак крові, як кажуть лікарі, становить 75% усіх злоякісних захворювань крові у дитячому віці. Щороку у Центрі одужує 35-40 дітей зі всього західного регіону.

Ще 10 років тому виживало близько 70% дітей із раком крові, а 30 років тому – лише одиниці. Ситуація кардинально змінилася із впровадженням європейських протоколів поліхіміотерапії німецької групи BFM. І відділення гемотології Центру було одним із перших в Україні, яке розпочало лікування дітей за європейськими протоколами. Львівські гемотологи переймали досвід у закордонних колег на численних стажуваннях, впроваджували сучасні методи діагностики та лікування.

Перші злоякісні клітини (бласти) при гострій лейкемії, як пояснюють гематологи, з’являються у кістковому мозку. Якщо імунна система пацієнта своєчасно не розпізнає у них чужаків та не знищує, бласти швидко розмножуються, повністю окуповують кістковий мозок, опісля виходять у периферичну кров та розселяються у різних органах (найчастіше у лімфатичних вузлах, печінці, селезінці, нирках, центральній нервовій системі). У пацієнта розвивається анемія, підвищена кровоточивість (синці на шкірі, кровотечі з носа, ясен), часто приєднуються інфекції (ангіна, пневмонія) тощо.

Лікування дитини з гострою лімфобластною лейкемією триває два роки, з них 12-14 місяців припадає на інтенсивну хіміотерапію в умовах спеціалізованого гематологічного стаціонару, після цього підтримуюче лікування в амбулаторному режимі.

Окрім гематрологів, побороти дитині важку недугу допомагає команда різних спеціалістів: цитолог, імунолог, генетик, променеві та функціональні діагности, а також лікарі суміжних спеціальностей – педіатр, хірург, анестезіолог, радіолог, реабілітолог, психолог.

«Важливою складовою успішної терапії гострої лейкемії є як доступність високовартісних медикаментів завдяки державній програмі «Дитяча онкологія’’, так і вміле їх застосування досвідченою командою гематологів. Та не все вирішують пігулки. Лікар в тандемі з психологом повинен передати віру в перемогу над хворобою дитині та її батькам, пройти шлях до одужання разом з ними», – каже завідувачка відділення гематології та інтенсивної терапії Центру Ірина Цимбалюк-Волошин.

Коли дітей з лікарні виписують додому, вони вдаряють у «дзвін переможця» і у такий спосіб сповіщають усім довкола, що хворобу подолано.