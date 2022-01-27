Дівчинка з пухлиною мозку успішно подолала багатогодинний переліт до США завдяли львівським лікарям

11-річну дівчинку з Івано-Франківська, у якої діагностували злоякісну пухлину головного мозку, лікарям Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру вдалося успішно транспортувати до США. Ризик перельоту був досить великий, оскільки пухлина головного мозку при таких навантаженнях та змінах тиску викликає критичні стани. Але поруч з дитиною була львівська онкологиня Христина Запоточна, яка допомогла дівчинці перенести цей складний переліт.

Злоякісну пухлину головного мозку у дівчинки виявили у серпні минулого року. У вересні вона потрапила на лікування до Львова. За словами керівника «Клініки онкології та трансплантації кісткового мозку» Центру Романа Кізими, дитина була у дуже важкому стані. Львівські онкологи порадилися щодо лікування дівчинки з колегами зі США і розпочали його із спеціальної хіміотерапії паралельно з реабілітацією та супровідною терапією, що дозволило значно поліпшити стан дитини.

Під час лікування з’ясувалося, що батьки дівчинки мають можливість забезпечити доньці високоякісну променеву терапію у Чикаго (США), але в такому стані пацієнти, зазвичай, через океан не літають. Знайти лікарів, які б супроводжували хвору під час перельоту, було складно, адже ризики були надто великі.

«Ризик перельоту був великий, оскільки пухлина головного мозку при таких навантаженнях та змінах тиску викликає критичні стани», – каже Роман Кізима.

Ще під час лікування у Львові лікарі помітили вразливість дитини до будь-яких провокуючих факторів, тому надконтроль в цій ситуації був дуже важливий.

Утім, попри високий ризик дитяча онкологиня Центру Христина Запоточна визвалася супроводжувати дівчинку зі Львова до Чикаго. Вона тривалий час готувалася до цього польоту. Спільно з колегами розробили алгоритм дій у різних ситуаціях, які можуть виникнути на борту літака. Лікарка мала усі необхідні ліки, які застосовувала під час перельоту, і це дозволило не допустити декомпенсації стану дитини.

Зі Львова дівчинка з лікаркою вилетіла до Варшави, де зробила пересадку на літак до США і успішно дісталася до клініки в Чикаго.

«Ми раді, що тотальна робота цілої команди дала результат, дівчинка в лікарні Чикаго і отримає найсучасніше лікування. Ми вважаємо, що це дуже «круто» та пишаємося роботою нашої Христини Запоточної», – каже Роман Кізима.

Лікарі Центру зв’язалися з колегами з дитячої клініки м.Чикаго ім. Анни і Роберта Лурі. Лікарі клініки інформуватимуть львівських дитячих онкологів про методику та хід лікування дівчинки. Отриманий досвід допоможе поліпшити результати лікування дітей зі схожими нейроонкологічними хворобами.