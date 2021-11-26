У жінки виявили небезпечну вагітність під час УЗД

Гінекологи Клінічної лікарні на залізничному транспорті врятували молоду жінку з яєчниковою вагітністю. Це надзвичано рідкісний випадок, який є загрозливий для життя жінки. На щастя, пацієнтку вчасно доставили до лікарні і прооперували, повідомила 26 листопада у Facebook завідувачка гінекологічного відділення лікарні Людмила Ткачук.

«Рідкісний випадок. Працюємо в гінекології більше 20 років, таке бачимо вперше. 1 раз на 10000 зустрічається яєчникова вагітність, коли плідне яйце не імплантувалося (прикріпилося) в матку, а залишилося в яєчнику (інтрафолікулярна форма)», – повідомила Людмила Ткачук.

Загрозливу вагітність у жінки виявили під час УЗД і скерували до лікарні, де прооперували лапароскопічно

За її словами, поставити цей діагноз можна тільки на експертному ультразвуковому апараті, тому що така вагітність, як і нормальна маткова, мають однакові симптоми: затримку місячних, зміну смакових та нюхових відчуттів, нудоту тощо. Та на відміну від звичайної вагітності яєчникова є загрозливою для життя жінки.

«Така вагітність, як правило, переривається до 6-7 тижнів і супроводжується розривом яєчника та масивною кровотечею з геморагічним шоком. Нашій пацієнтці пощастило. Вона народилася в сорочці, тому що ще декілька годин і яєчник міг би розірватися, жінку могли б не встигнути довезти з району до лікарні», – повідомляє гінекологиня.

Загрозливу вагітність у жінки виявили під час УЗД і скерували до лікарні. Пацієнтку прооперували лапароскопічно (через невеликі розрізи) без крововтрати і на другий день після оперціії виписали додому.