Операція пройшла успішно. Пацієнт 30 червня поїхав додому на Волинь

Понад шість годин хірурги львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги рятували життя 48-річного пацієнта з Волині. Чоловікові через злоякісні пухлини довелося видалити сечовий міхур, але лікарі сформували йому новий з тонкого кишківника.

Пацієнт приїхав до львівських хірургів на консультацію з Волинської області зі скаргами на болі внизу живота, утруднене сечовипускання і кров у сечі. Йому провели необхідні обстеження і виявили у сечовому міхурі дві пухлини розміром 10 і 6 см.

Чоловіка цей діагноз шокував, бо він думав, що у нього запалення нирок. Оскільки недуга була вже на останній стадії, вихід був один – операція.

Операцію провели два тижні тому. Вона тривала понад шість годин. До складу операційної бригади увійшли уролог Володимир Дмитрів, хірург Андрій Гоцуленко, урологи Святослав Бодлак, Маркіян Ільченко і анестезіолог Андрій Олендій. Пацієнту провели радикальну цистектомію з ілеоцистопластикою, іншими словами, видалили сечовий міхур, навколишні лімфатичні вузли й простату, натомість сформували новий сечовий міхур.

Такі оперативні втручання належать до надскладних, бо доводиться не лише видаляти сечовий міхур, а й формувати новий.

Для формування нового сечового міхура чоловіку довелося забрати 40 см тонкого кишківника. З нього і сформували новий сечовий міхур. Операція пройшла успішно. 30 червня пацієнт поїхав на Волинь, але попереду його чекає ще тривале лікування.

Як повідомив ZAXID.NET Володимир Дмитрів, схожих операцій в лікарні провели небагато, близько 10. Пацієнти, яких прооперували раніше, приходили на контрольні огляди. З ними усе гаразд.