Нове обладнання допоможе лікарям лікувати пацієнтів з серцевими аритміями новими методами

У вівторок, 29 червня, благодійники подарували лікарям львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги нову комплексну систему для аритмологічних операцій виробництва компанії Boston Scientific (USA), вартістю майже 9 млн грн. Воно допоможе проводити складні оперцаії пацієнтам з серцевими аритміями.

Це дороговартісне обладнання лікарні подарувала компанія Meest, повідомила прес-служба ЛМР.

Мер Львова Андрій Садовий відзначив, що партнерська допомога бізнесу медичним закладам Львова, які знаходяться на етапі реформування, є дуже важливою.

«Медичне обладнання, яке отримала лікарня швидкої допомоги, входить у пакет соціальної допомоги, яку задекларувала компанія Meest для громади Львова цього року. Обладнання компанія придбала на прохання лікарів. Сподіваюсь, що ця партнерська співпраця дозволить нашим лікарям досягнути амбітних цілей, визначених Стратегією розвитку медицини у Львові, отож львівська медицина спільними зусиллями стане найкращою за якістю медичних послуг в Україні», – прокоментував Андрій Садовий.

Генеральний директор лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук розповів, що комплексна система для виконання аритмологічних операцій дозволить лікарні здійснити прорив в лікуванні серцевих аритмій новими методами. За його словами. аритмологія – один з найбільш складних відділів клінічної кардіології. Застосування комплексної системи для виконання аритмологічних операцій дозволить лікарям робити складні операції, вживляти пацієнтам різноманітні імплантати, які нормалізують роботу серця, і дарують їм шанс на повноцінне життя.

Комплексна система для виконання аритмологічних операцій включає: реєстратор електрофізіологічний LABSYSTEM PROTM з можливістю реєстрації до 160 каналів внутрішньосерцевих потенціалів, систему для кріоабляції серця POLARx та три набори для виконання PVI-процедур (Pulmonary Vein Isolation – ізоляції легеневих вен). Загальна вартість цього обладнання становить 8,4 млн грн.