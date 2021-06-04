У Львові небайдужих закликають допомогти з іграшками для онкохворих дітей. Благодійники з фонду «Крила надії» встановили у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі «Коробки хоробрості» із забавками. Таким чином дітей заохочують менше боятися під час неприємних процедур. А за мужність вони можуть обрати будь-яку забавку із коробки.

Маленькій Ніці усього рік і два місяці. А вона вже перенесла надскладну операцію. Через пухлину їй видалили одну нирку і частину іншої. Також провели хіміотерапію. Попереду – ще сім місяців лікування. Дівчинка разом з мамою Наталією приїхали на лікування до Львова з невеликого села на Тернопільщині. Лікуються від кінця лютого. Тож лікарняні стіни вже стали буденністю. Та дівчинка мужньо проходить усі процедури. А для покращення настрою її чекає заохочення – іграшки та книжки, які можна забрати з собою.

А дев'ятирічний Томаш із Ужгорода приїхав лікуватися з цілою групою підтримки: мамою, татом та молодшим братиком. Хлопчикові видалили рідкісну пухлину мозку та провели хіміотерапію. Через хворобу у Томаша сильно впав зір. Однак бойовий дух та підтримка батьків додають йому оптимізму. Тож коли лікарі зняли шви після катетера, Томаш також прямує до «Коробки хоробрості». І ділиться планами щодо повернення додому: скучив за песиком і шкільними друзями.

Медики кажуть, що намагаються створити для своїх маленьких пацієнтів такі умови, за яких вони зможуть відволікатися від уколів та крапельниць.

Завідувач відділення хірургії та онкології Богдан Романишин розповідає: «Ми стараємося зробити для дітей затишок, домашній комфорт. І чим ми можемо заохотити? Це, звичайно, іграшки. Діти хочуть бавитись, вони все ж таки малі. Та навіть підлітки, 13-14 років, вони також потребують уваги».

Однак невдовзі «Коробки хоробрості» спорожніють. Тож аби іграшки і надалі радували дітей, благодійники закликають усіх небайдужих долучитися.

Керівниця благодійного фонду «Крила надії» Наталія Ліпська пояснює: «Такі коробочки у нас зараз у двох онковідділеннях: в гематології і онкохірургії. І їх періодично треба наповнювати новими іграшками. Потрібно близько 100 іграшок на місяць. Забавка має бути невеличка – така, щоб вміщалась в дитячу долоньку. Це має бути хороша якісна іграшка, без гострих кутів. М’які іграшки краще не приносити».

Отож, забавки можна принести в офіс благодійного фонду «Крила надії» на вул. Городоцьку, 16 або надіслати поштою. Контактний номер телефону: (050) 430-71-88.

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