До Дня захисту дітей благодійний фонд «Рідні» й фотографиня Марта Сирко запустили проект «Побач мене». 15 світлин відкривають особистість хлопчиків та дівчаток з інтернатів і привертають увагу глядачів до теми усиновлення.

Одна з героїнь — 10-річна Діана. Перед об'єктивом, каже, постала зосередженою, бо слухала підказки фотографині.

«Мені говорили подивитись вправо, подивитись вліво, розірвати папір, потримати його, поставити кудись руку. Я все це робила», – розповідає дівчинка.

Окрім Діани, на портретах — дев'ятеро дітей. Їхні світлини із розриванням паперу та поліетилену символізують подолання будь-якої проблеми чи перешкоди.

«У цьому випадку йдеться про діток з інтернатів, ми забуваємо, що вони існують. Насправді хлопчики й дівчатка чудові! Мені було водночас важко із ними, бо прив'язуєшся, але відчувала неймовірне щастя», – каже фотографиня Марта Сирко.

Проект виставили в арт-центрі «Дзиґа».

«Ми намагалися показати, що дітки, які ростуть без мами і тата, такі ж, як ті, що бавляться у вашому сусідньому дворі чи проживають у будинку, де ви мешкаєте. Тому не потрібно сприймати їх через певні стереотипи та страхи», – зазначає керівниця благодійного фонду «Рідні» Мар'яна Романяк.

Додам, що побачити фото у «Дзизі» можна до 2 червня.

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