Пересадка пройшла успішно. Уже найближчим часом хлопчика зі спеціального боксу переведуть у відділення

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі успішно провели вже другу аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Пацієнтом став 5-річний Максимко з Львівщини. У вівторок, 9 серпня, лікарі отримали підтвердження, що стовбурові клітини прижилися, отже, пересадка пройшла успішно.

У хлопчика діагностували нейробластотому, тож допомогти йому побороти недугу могла лише трансплантація кісткового мозку.

У батьків хлопчика була можливість повезти сина на пересадку за кордон, але вони довірились команді лікарів клініки онкології та трансплантації кісткового мозку і залишилися лікуватися у Львові.

У травні цього року у маленькому пацієнту провели забір стовбурових клітин. Їх заморозили та помістили у спеціальне сховище з рідким азотом. Вони зберігалися у кріобанку клініки при -196 градусів °C , поки хлопчика готували до трансплантації.

«Хлопчику провели високодозову хіміотерапію, яка вбиває і пухлину, і кістковий мозок, а тоді пересадили його власні стовбурові клітини. Пересадку провели понад два тижні тому і сьогодні отримали підтвердження, що вони прижилися», – каже керівник клініки Роман Кізима.

Максимко, за словами лікаря, ще у спеціальному боксі, почувається добре, ходить, їсть. Лікарі вже найближчим часом переведуть хлопчика у відділення, де за ним спостерігатимуть ще деякий час.

Це вже друга успішна пересадка кісткового мозку дитині, яку провели львівські лікарі. Першу провели у середині липня трирічній дівчинці з Волині.

За словами Романа Кізима, команда лікарів клініки готова і надалі рятувати дітей, але все залежатиме від ситуації, бо коли в країні війна, важко щось планувати. Та якби не складалася ситуація, діти без допомоги не залишаться: якщо буде більш-менш спокійно, їх рятуватимуть у Львові, якщо ні – то відправлять у клініки за кордон.

Клініку онкології та трансплантації кісткового мозку у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі відкрили лише у лютому цього року. Навесні Центр включили у пілотний проект МОЗ з трансплантації кісткового мозку, тож пересадки для пацієнтів є безкоштовні, за них лікарні платить держава.

Трансплантація кісткового мозку підвищує ефективність лікування раку, а інколи є єдиною можливістю вилікувати дитину. У Львові будуть проводити пересадки дітям зі всього західного регіону. Щороку на Львівщині близько 10 дітей потребують пересадки кісткового мозку. Приблизно така ж кількість дітей є і в інших областях Західної України.