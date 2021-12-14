Першим пацієнтом. якому у Львові зробили кріоабляцію, став 62-річний львів'янин

Лікарі Першого територіального медичного об’єднання Львова вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати миготливу аритмію, повідомив 14 грудня в.о. ТМО Олег Самчук.

Першим пацієнтом, який пройшов лікування серця холодом, став 62-річний львів'янин.

«Нова для Львова операція називається «кріоабляція». Під час неї в серце 62-річного пацієнта ввели рідкий азот із температурою мінус 60 градусів, який вбив хворі ділянки серця», – повідомив Олег Самчук.

За його словами, миготливав аритмія – головна причина виникнення ішемічних інсультів. За неї в передсердя іде імупульс, який змушує стінки неконтрольовано скорочуватися: 400-500 разів на хвилину за норми - 50-60. Ризик виникнення тромбів в такому стані зростає в п’ять разів, і відповідно в п’ять разів вищий ризик виникнення інсультів.

«З миготливою аритмією живуть до 800 тисяч українців. Раніше вони не мали шансу одужати, бо хвороба не лікується медикаментозно: ліки хіба розріджують кров, щоб мінімізувати виникнення тромбу. Тепер завдяки «кріоабляціям» у нас з’явилася змога заморожувати ділянки передсерця, щоб вони не пропускали до відділів серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання - 90%», – твердить Олег Самчук.

Відео Олега Самчука

Першим цей шанс отримав 62-річний львів’янин, який хворіє з 2018 року. Його ситуація ускладнювалася тим, що чоловік не міг пити кроворозріджувальні препарати, бо має лише одну нирку. Перед операцією стан пацієнта був вкрай важким, напади повторювалися по кілька разів на добу. Йому загрожував інсульт. На щастя, ця небезпека вже позаду.

Після нього «кріоабляції» виконано ще двом пацієнтам. Перші операції львівським кардіохіругам допомогли провести колеги з Національного інстититуту серцево-судинної хірургії ім.М.Амосова.