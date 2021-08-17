Пацієнта вчасно доставили до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги

До Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги «швидка» доставила 32-річного мешканця Червоноградського району, який випадково болгаркою перерізав собі шию. У пацієнта була масивна рана м’яких тканин з ушкодженням м’язів, підшкірної клітковини, кісток і хрящів шийного відділу хребта. Болгарка зупинилася буквально за кілька міліметрів від сонної артерії, повідомив ZAXID.NET завідувач хірургічного відділення №1 лікарні Гнат Герич.

Лікарі «швидкої» розповіли колегам, що чоловік удома працював з болгаркою, вона була без захисного щитка, як раптом спіткнувся і впав на працюючу болгарку. Люди, що були поруч, миттю вимкнули її, але інструмент встиг перерізати передню і бічну поверхню шиї, аж до хребців.

До лікарні чоловіка привезли з масивною раною м’яких тканин із ушкодженням м’язів, підшкірної клітковини, кісток і хрящів шийного відділу хребта.

«Під час падіння болгарка пошкодила і щитоподібну залозу, що викликало масивну кровотечу. Сонна артерія, на щастя, не була пошкоджена, були ушкодженні її гілки, болгарка зупинилася буквально за кілька міліметрів від магістральної судини, що і врятувало чоловіка, а також те, що лікарні «швидкої» надали пацієнту кваліфіковану допомогу», – каже Гнат Герич.

Чоловіка в лікарні відразу прооперували і днями виписали додому. За словами лікарів, пацієнти з різного роду травмами, спричинених болгаркою та іншими електричними інструментами, до лікарні потрапляють доволі багато. Утім травмують в основному руки, ноги. З травмами шиї – нечасто і те, що пацієнт із такою травмою вижив, можна вважати везінням, яке зустрічається вкрай рідко.