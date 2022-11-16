Після лікування чоловік уже повернувся додому

Лікарі львівської лікарні св. Луки врятували 44 -річного львів’янина Богдана Петригу з раптовим гострим інфарктом міокарда. Лікарі кажуть, що після раптового інфаркту у молодому віці більшість пацієнтів не виживає. Чоловіка 20 хвилин реанімували вдома, 20 днів виходжували в реанімації і ще 20 днів ставили на ноги в кардіологічному відділенні, повідомили в лікарні.

Богдан був удома, коли раптово відчув біль в ділянці серця та знепритомнів. Дружина миттю викликала «швидку» і побачивши зупинку дихання, почала робити штучне дихання і непрямий масаж серця.

Зазвичай лікарям «швидкої» вдається швидко запустити серце, але це був не той випадок. Серцебиття у чоловіка вдалося відновити тільки через 20 хвилин неймовірних зусиль.

У лікарні св. Луки на пацієнта вже чекали лікарі невідкладної медицини, анестезіолог та кардіолог.

«Чоловік був у критичному стані. У відділенні інтервенційної радіології йому виконують коронографію та стентування, оскільки інфаркт - це надрив атеросклеротичної бляшки, який перешкоджає кровотоку в артерії. Коли стається такий надрив, бляшки утворюють тромботичні маси, які закупорюють коронарну артерію. Тоді серцевий м’яз починає відмирати», – сказано у повідомленні.

Пацієнту через судину на руці ввели катетер з стентом, який відкрив артерію, і кровопостачання серця відновилося. Далі він проходив лікування у відділенні інтенсивної терапії.

«Пацієнт утримував нестабільну гемодинаміку, був заінтубований та підключений до апарату ШВЛ. Хоча на сьому добу прийшов до свідомості, але на самостійне дихання був переведений лише на 16-ту добу», – повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Олена Войтович.

На 20 день хворого перевели в кардіологічне відділення, де він перебував на лікуванні ще 20 днів. Там з ним працювали реабілітологи, які розходжували хворого, та логопеди, які розпрацювали мовлення.

Чоловік працював таксистом, часто недосипав, бо працюбвав уночі, багато курив. Такий спосіб життя, кажуть лікарі, ймовірно, й призвів до гострого інфаркту міокарда в 44 роки.

Зараз Богдан почувається добре і після лікування у реабілітаційному центрі в Брюховичах поїхав додому.