Львівські лікарі врятували літню волонтерку з Херсона, якій окупанти зламали хребет
Жінка відмовилася віддати росіянам свій український паспорт, за що її побили
Медики львівської лікарні Святого Луки повернули здатність ходити літній журналістці і волонтерці з Херсона, якій окупанти зламали хребет, коли вона намагалася виїхати на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
70-річна Тетяна Антонюк до травня відмовлялася покидати окупований Херсон, але її вмовив чоловік, який воює в ЗСУ.
Авто, яким жінка виїжджала з сусідами, зупинили на ворожому блокпості. Окупанти відібрали у них всі цінні речі, а коли Тетяна відмовилася віддавати український паспорт її побили. Жінка ледь змогла добратись до автівки і втекти.
«Евакуаційним потягом у важкому стані вона дісталася до Львова, де була госпіталізована до лікарні святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови. Жінка частково втратила слух і не могла рухатися без сторонньої допомоги. Аби Тетяна ходила, нашим нейрохірургам довелося зробили складну вертебропластику – ввести у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент. Операція минула успішно. Пацієнтка вже підводиться з ліжка і налаштована рішуче», – розповіли у Першому медоб’єднанні Львова.
Тетяна Антонюк в лікарні Святого Луки
Тетяна Антонюк провела у лікарні більше місяця, але по-троху готується повертатися до волонтерства.