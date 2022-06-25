Медики львівської лікарні Святого Луки повернули здатність ходити літній журналістці і волонтерці з Херсона, якій окупанти зламали хребет, коли вона намагалася виїхати на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

70-річна Тетяна Антонюк до травня відмовлялася покидати окупований Херсон, але її вмовив чоловік, який воює в ЗСУ.

Авто, яким жінка виїжджала з сусідами, зупинили на ворожому блокпості. Окупанти відібрали у них всі цінні речі, а коли Тетяна відмовилася віддавати український паспорт її побили. Жінка ледь змогла добратись до автівки і втекти.

«Евакуаційним потягом у важкому стані вона дісталася до Львова, де була госпіталізована до лікарні святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови. Жінка частково втратила слух і не могла рухатися без сторонньої допомоги. Аби Тетяна ходила, нашим нейрохірургам довелося зробили складну вертебропластику – ввести у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент. Операція минула успішно. Пацієнтка вже підводиться з ліжка і налаштована рішуче», – розповіли у Першому медоб’єднанні Львова.

Тетяна Антонюк в лікарні Святого Луки

Тетяна Антонюк провела у лікарні більше місяця, але по-троху готується повертатися до волонтерства.