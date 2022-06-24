Тетяна Шенкаренко з Запоріжжя зникла 21 червня в Дрогобичі

Дрогобицький відділ поліції на Львівщині оголосив у розшук 37-річну переселенку із Запоріжжя, яка чотири дні тому вийшла з місцевого Соціального центру матері і дитини та зникла. У центрі залишився її маленький син.

У п’ятницю, 24 червня, Дрогобицький районний відділ поліції повідомив про розшук безвісти зниклої 37-річної Тетяни Шенкаренко, мешканки села Михайлівки Запорізької області.

Жінка тимчасово проживала у Соціальному центрі матері і дитини Львівської області. Увечері 21 червня близько 18:00 вона вийшла зі тимчасового місця проживання та не повернулась.

У поліції ZAXID.NET розповіли, що в тимчасовому прихистку залишився її маленький син, віком близько 1 року. Працівники центру звернулися з заявою про зникнення жінки в поліцію, її оголосили в розшук. Де вона перебуває, наразі нічого не відомо.

Особливі прикмети зниклої: волосся темне, довге, очі карі, худорлявої статури. Була одягнута в джинсовий костюм, кросівки чорного кольору. Із собою мала жовту сумку через плече.

Усіх, хто має інформацію про місце перебування Тетяни Шенкаренко, просять телефонувати за номером 097 103 3441 або 102.