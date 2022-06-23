До пошуку зниклої залучили рятувальників, поліцію та місцевих мешканців

У Червоноградському районі на Львівщині третій день шукають 62-річну жінку, яка пішла до лісу по ягоди і зникла.

У ДСНС Львівщини розповіли, що 21 червня 62-річна мешканка села Новоставці Лопатинської громади пішла по ягоди до лісу в сусіднє село Щуровичі та більше додому не повернулася. Із жінкою відсутній зв’язок.

До пошуку зниклої 22 червня залучали рятувальників, поліцію, лісників та місцевих мешканців – загалом близько 60 осіб. Станом на ранок 23 червня жінку не знайшли, пошуки тривають.