Пісоя операції у дівчинки обидві нирки працюють нормально і вона не потребує діалізу

Онкологам і хірургам Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру вдалося зберегти чотирирічній дівчинці з Львівщини обидві нирки, які були уражені пухлинами. Хірурги провели органозберігаючу операцію, видалили лише уражену частину органа. Після операції обидві нирки в дівчинки працюють нормально, і вона не потребує діалізу.

Двобічне ураження нирок у дівчинки діагностували у серпні минулого року. Спершу, за словами мами, у доньки пропав апетит, виникла блювота, піднялася температура. Тож подумали, що дитина отруїлася, повідомили в лікарні.

Згодом запідозрили в дівчинки глистну інвазію. Але результати УЗД та КТ-дослідження показали, що проблеми дуже серйозні. У дівчинки діагностували двобічну нефробластому, іншими словами, великі утвори на обох нирках.

«Коли ми розпочинали лікування, то стояло питання про видалення однієї нирки та резекцію утворів в іншій. Але після проведеної ще до втручання хіміотерапії вдалося врятувати обидві нирки», – повідомила в.о. керівника клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку, лікуюча лікарка дівчинки Христина Запоточна.

Завідувач хірургічним відділенням Центру Богдан Романишин каже, що у більшості таких випадків нирку доводиться видаляти разом з пухлиною.

«Та у Марії дуже добрий результат дало передопераційне лікування в онкологів. В обох нирках пухлини зменшились, тож ми прийняли рішення провести органозберігаючу операцію із частковою резекцією – у пацієнтки видалили 45% однієї з уражених нирок. Зараз обидві нирки функціонують добре, і дитина не потребує діалізу», – повідомив хірург.

За перші три місяці лікування Марія була вдома лише три дні. Тепер буває частіше, у перерві між терапіями. Рідні маленької вірять, що зовсім скоро вона повернеться додому здорова.