Усе найважче уже позаду, хлопчик дихає самостійно

Маленькому Максимові лише три місяці. Він народився з рідкісною патологією, через яку не міг самостійно дихати і їсти – зрощенням носових отворів. Виправити вроджену ваду взялися отоларингологи дитячої лікарні св.Миколая.

Про аномалію внутрішньоутробного розвитку до народження батьки нічого не знали. Вагітність протікала добре. Тому те, що син не може самостійно дихати, стало для них шоком. Малюка відразу з пологового взяли в реанімацію і підключили до апаратів. У нього виявили повну кісткову атрезію хоан – небезпечну для життя патологію дихальних шляхів, повідомили в лікарні.

«Атрезія хоан – це зрощення носових отворів. Хоани – це внутрішні ніздрі. Така вроджена аномалія зустрічається в одного з семи тисяч новонароджених. При частковому зрощенні дитина страждає від недоотримання кисню та має високий ризик розвитку пневмонії і навіть смерті. У випадку ж Максима йдеться про повне перекриття носових отворів. Єдиний шанс зберегти життя крихітки – виправити ваду хірургічно», – кажуть у лікарні.

Хлопчика прооперували. Під час хірургічного втручання спеціалісти отоларингологічного відділення зробили в носі малюка отвори і зафіксували їх спеціальними трубками, аби дихальні шляхи знову не заросли. У лікарні під наглядом неонатологів Максим провів місяць. Увесь цей час хлопчик харчувався за допомогою зонду.

Нині тримісячний Максим дихає і їсть самостійно, добре набирає вагу. До лікарні його привозять батьки раз на тиждень для розширення носових отворів та проведення профілактичної чистки. Це обов’язкова процедура, яка не дозволяє внутрішнім ніздрям знову закритися. Її проводитимуть, поки хлопчикові не виповниться шість місяців.