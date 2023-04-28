Наступні операції синові мама планує також зробити в львівському "Охматдиті"

Щелепно-лицеві хірурги львівської обласної дитячої лікарні«Охматдит» проперували однорічного хлопчика з Черкащини, який народився з численними вродженими вадами. Під час вагітності жінка багато разів проходила обстеження, але ніхто не сказав їй, що дитина має численні вади розвитку. Через складну паталогію лікарі медзакладів, куди зверталася мама, не наважилися провести дитині пластичну операцію на піднебінні, яка була вкрай необхідною. Допомогти малюку визвалися львівські хірурги.

Однорічний Назар приїхав до Львова з Чорнобаївки Черкаської області. Він народився із рідкісним синдромом Денді-Уокера з численними вродженими вадами. У нього була гідроцефалія, розщілина піднебіння, полідактилія – по 6 пальчиків на обох руках і одній нозі тощо. Маля постійно хворіло на пневмонії та бронхіти і не набирало вагу: через вади розвитку щелепно-лицевої системи дитина не могла нормально харчуватися, повідомили в лікарні.

«Під час вагітності ми сім разів робили УЗД і один раз навіть МРТ. І жодного разу нам ніхто не сказав, що у дитини є такі вади. Тому, коли синочок народився, то для нас була повна несподіванка. Ми почали консультуватися у різних спеціалістів у Києві, проте фахову допомогу отримали лише у львівському "Охматдиті"», – повідомила мама Наталя.

Через важкий загальний стан дитини і складну супутню патологію, кажуть у лікарні, ніхто в Україні не наважувався провести пластичну операцію на піднебінні, яка була вкрай необхідною хлопчику. Допомогти хлопчику взялися щелепно-лицеві хірурги «Охматдиту» Христина Погранична і професор Роман Огоновський. Вони прооперували дитину з приводу розщілини твердого піднебіння. Операція пройшла вдало, хлопчик, за словами матері, ожив, почав нормально їсти.

«Ми надзвичайно задоволені. Назарчик як ожив, він почав нормально харчуватися і набирати вагу», – говорить мама дитини.

На хлопчика попереду чекають ще інші оперативні втручання, які мама Наталя планує робити також у львівському «Охматдиті».