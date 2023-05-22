Конкурс відбуватиметься у два етапи

Перше медичне об’єднання міста Львова оголосило конкурс серед випускників усіх медичних університетів України на проходження інтернатури. Львівським лікарням потрібно ще більше фахівців, які надаватимуть якісну медичну допомогу українцям вдома.

Конкурс стартує просто зараз і відбуватиметься у два етапи, повідомили у медоб’єднанні:

резюме та супровідний лист;

співбесіда з профільними спеціалістами медичних закладів.

Обов’язкові вимоги до конкурсантів:

середній бал навчальних дисциплін не менше 4,5;

знання англійської/ французької/німецької мови не нижче рівня В2.

«Подаючи заявку на конкурс, обов’язково вкажіть інформацію про місце навчання та результат тестування КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 (якщо є), середній бал навчальних дисциплін та рівень володіння іноземною мовою», – сказано у повідомленні.

У медоб’єднанні також просять вказати інформацію щодо володіння навиками надання невідкладної допомоги, і рекомендують вписувати лише ті навики, які дійсно є, бо на другому етапі конкурсу їх обов’язково перевірять.

До написання супровідного листа слід підійти ретельно, бо від викладеної у ньому інформації залежатиме запрошення на співбесіду. У листі варто дати відповідь на питання: «Чому обрали свою спеціальність? Чому бажаєте працювати у львівських лікарнях?». Резюме та супровідний лист слід надіслати на електронну адресу kadry_1tmo@ukr.net. Заявки приймаються до 1 червня.