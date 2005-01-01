Львівські майстри мотоспорту підбили підсумки 2017 року

Спортсмени згадували солодкі миті перемог, нагороджували найкращих атлетів, аналізували свої хиби та почали будувати плани на 2018 рік.

Для мотоекстремалів цей рік був доволі насиченим. У Червонограді відбулися 3 турніри зі спідвею. А траса «Майорівка» прийняла етап чемпіонату України із кантрі-кросу.

Львівські мотоциклісти не раз підіймалися на національні п’єдестали. До прикладу, сімейному тандемові Глущенків не було рівних у національній першості серед мотоциклів із колясками вже другий рік поспіль. Батько Артур Глущенко зізнався: «З сином трохи складно виступати, тому що постійно є відчуття відповідальності за свою дитину. Весь час переживаєш, щоби не дай Бог не допустити якоїсь помилки, яка може призвести до травми».

Молодший зі спортивного сімейства Єлисей у цьому сезоні ще й набирався досвіду у Литві. Хлопець розповів: «Приїхавши туди, за кордон, я побачив зовсім інший рівень змагань і підготовки. Для мене перший тиждень було важко звикнути до їхніх тренувань. Кожен ранок вставати,тренуватися. Оскільки я звик вправлятися ближче до обіду».

Червоноградець Дмитро Мостовик став чемпіоном України зі спідвею серед юніорів. І фінішував другим серед дорослих.

«Це коштувало мені дуже багато. Оскільки мотоспорт є дуже дорогим. І дуже тяжкий фізично. Ну, але жага до перемоги зіграла свою роль», – зазначив спортсмен.

На наступний рік у львівських мотоекстремалів доволі амбітні плани. Зокрема, хочуть провести Кубки України з мотокросу та ендууро, а ще міжнародні старти, схожі до турніру «Red Bull Megawatt».

А ще спортсмени активно працюватимуть над залученням партнерів. Почесний президент обласного осередку Федерації мотоспорту Юрій Чижмар наголосив: «Ми б дуже хотіли навчитися працювати з міським і обласним управліннями молоді і спорту. Щоб ми освоїли ті механізми, яким чином ми могли б бути цікаві для міста і для області».

Багато уваги приділятимуть розвитку дитячо-юнацьких осередків.