37-річна жінка стала мамою з шостої спроби

Спеціалісти львівської лікарні св. Анни допомогли 37-річній жінці народити здорову дитину після п’ятьох викиднів. Виносити дитину жінці заважала низка патологій. Та попри це світ через кесарів розтин з’явився здоровий хлопчик.

Дані жінки на її прохання у лікарні не розголошують. Відомо лише, що вперше вона завагітніла у 30 років, відразу після весілля, але вже на 11 тижні втратила дитину. Наступні чотири вагітності теж завершувалися втратами ще у першому триместрі, повідомили у лікарні.

Під час обстеження пацієнтки медики виявили низку патологій, які не дозволяли виносити маля. Перша – це вовчаковий антикоагулянт. Це, коли в крові є антитіла, що впливають на процес згортання та сприяють тромбоутворенню. Друга аномалія – це форма матки. Вона у жінки дворога. Тобто, не суцільна, а розділена перегородкою. І третя проблема – генетична схожість з чоловіком. Їхні гени наче як у брата з сестрою. Пацієнтку лікували медикаментозно: то від одного, то від іншого. Але результат був невтішний – викидень. Після п’ятої втрати жінці порадили звернутися до ще одного репродуктолога. Лікар вирішив діяти радикальніше і хірургічно усунув перегородку в матці.

Жінка завагітніла вшосте. І репродуктолог порадив їй стати на облік до Олени Жемели, акушерки-гінекологині лікарні св.Анни. Перший триместр минув добре, без ускладнень. Але лікарка виявила ще одну патологію, яка могла спровокувати викидень на більш пізньому терміні вагітності.

«У пацієнтки є істміко-цервікальна недостатність – це патологічний стан шийки матки, за якого шийка не здатна витримувати внутрішньоматковий тиск і утримувати зростаючий плід. Ця проблема може бути спадковою і недостатність волокон шийки часто призводить до викиднів. Щоб запобігти цьому, ми в таких випадках накладаємо шов на матці, що найкраще робити на 14-16 тижні вагітності. Разом з акушером-гінекологом Юрієм Огородником ми в ході невеличкої операції наклали цей шов. І це дозволило пацієнтці успішно виносити вагітність до запланованої дати пологів», – каже Олена Жемела.

Жінка дуже хотіла народити дитину природним шляяхом. Утім, через неправильне положення дитини та сильне обвиття пуповиною, довелося провести кесарів розтин. На світ з’явився довгоочікуваний, здоровий хлопчик, якого назвали Марком.