Спеціальним евакуаційним автобусом «Вікторія» за два рейси вивезено за кордон 39 пацієнтів і членів їх сімей

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф отримав другий спеціалізований евакуаційний медичний автобус Volvo для перевезення важких хворих на великі відстані. За перші два рейси ним перевезено за кордон 39 поранених захисників та осіб, що їх супроводжували.

Як повідомив ZAXID.NET заступник генерального директора Центру Ярема Качмар, таких спеціалізованих евакуаційних автобусів Україна отримала шість як гуманітарну допомогу у рамках проекту, учасниками якого є ВООЗ, ЄС, Норвегія і МОЗ. Два з них працюють на Львівщині, бо Львівський центр екстреної медицини і медицини катастроф забезпечує евакуацію поранених за кордон.

Норвежці спеціально виготовили ці автобуси для України і кожному з них дали ім’я. Перший автобус, який надійшов на Львівщину наприкінці серпня 2022року, назвали «Анна», другий, який отримали на початку вересня 2023 року – «Вікторія».

В автобусі є три реанімаційних лежачих місця і понад 20 сидячих

За словами Яреми Качмара, обидва автобуси марки Volvo, але трохи різняться між собою. Автобус «Вікторія» є довший. У ньому є три реанімаційних лежачих місця, обладнані усім необхідним обладнанням, і понад 20 сидячих місць. У автобусі «Анна» є п’ять лежачих реанімаційних місць і 12 сидячих для пацієнтів і медиків. Технічні можливості транспорту дозволяють забезпечувати 48 годин автономної підтримки реанімаційних заходів при безперервному транспортуванні на відстань до 2000 км.

«18 вересня було кілька евакуаційних медичних місій, в якій були задіяні два спеціалізовані автобуси. Автобусом «Анна» перевезли 15 пацієнтів та супроводжуючих осіб до Катовіце у Польщі, а автобусом «Вікторія» – 24 осіб (14 пацієнтів і 8 членів сімей) до Ряшева. 19 вересня автобус «Вікторія» зробила другий рейс до Катовіце і перевіз 14 пацієнтів і двох членів сімей», – каже Ярема Качмар.

Приевакуації за кордон пацієнтів супроводжують медичні бригади львівського Центру

Обслуговують ці спеціалізовані евакуаційні автобуси бригади медиків львівського Центру, які пройшли спеціальне навчання у Польщі, де норвежські і польські спеціалісти вчили їх працювати з медичним обладнанням, яке є у автобусах.