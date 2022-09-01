Таких автобусів Україна отримає п'ять. Перший вже у Львові

Львівський обласний центр швидкої медичної допомоги і медицини катастроф отримав спеціалізований евакуаційний автобус для перевезення важких хворих на великі відстані. 31 серпня автобус виїхав у рейс до Кропивницького, звідки забрав семеро пацієнтів з мінно-вибуховими травмами, а вранці у четвер, 1 вересня, повіз їх до Польщі. Звідти травмованих українців відправлять на лікування до Норвегії.

Таких евакуаційних автобусів Україна отримає п’ять з Норвегії як гуманітарну допомогу. Співфінансував виробництв цих автобусів Європейський Союз.

Цим автобусом одночасно можна перевозити семеро пацієнтів

Норвежці спеціально виготовили ці автобуси для України і кожному з них дали ім’я. Автобус, який приїхав до Львова, назвали «Анна».

Як повідомили ZAXIID.NET у львівському Центрі, це унікальний автобус. Він одночасно може перевозити сім пацієнтів: п’ять важких, для них обладнані реанімаційні ліжка з усім необхідним обладнанням, і двох легших. Технічні можливості транспорту дозволяють забезпечувати 48 годин автономної підтримки реанімаційних заходів при безперервному транспортуванні на відстань до 2000 км.

У евакуаційному автобусі є п'ять реанімаційних ліжок для важких пацієнтів

Бригада медиків з львівського Центру спільно з колегами з Києва і Дніпра проходила спеціальне навчання в Польщі, де вчилися працювати з обладнанням, яке є у автобусі. Норвежські і польські фахівці були вражені, як швидко українські медики вникли в роботу.

У середу, 31 серпня, львівські медики вирушили цим евакуаційним автобусом у перший рейс до Кропивницького, звідки забрали семеро пацієнтів з мінно-вибуховими травмами, які вони отримали під час обстрілів,з яких п’ять були важкі. У четвер, 1 вересня, цей автобус вже їде дорогами Польщі, до Ряшева, а звідти пацієнтів відправлять на подальше лікування до Норвегії.