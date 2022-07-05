За час перебування в лікарні хлопчик поправився до 2070 г і виріс до 41 см

На 79-й день після народження з Львівського обласного перинатального центру виписали хлопчика, що народився глибоко недоношеним, на 25 тижні вагітності і був у критичному стані. Маля виходжувала команда фахівців і щасливі батьки поїхали з сином додому, повідомили 5 липня у Перинатальному центрі.

Хлопчик народився зі зростом 34 см і вогою 700 г. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених він провів 31 добу. З першого дня від народження з мамою та дитиною працювала ціла команда фахівців перинатального центру. Спеціалісти допомагали жінці налагоджувати процес лактації. За час перебування у перинатальному центрі хлопчик суттєво поправився до 2070 г та виріс до 41 см.

«Ситуація в черговий раз доводить вкрай гостру необхідність відкриття банку грудного молока, аби давати таким дітям додаткові та суттєві можливості розпочати життя в цьому непростому світі», – сказано у повідомленні.