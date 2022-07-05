І дитина, і мама здорові і вже поїхали з пологового додому

У львівському пологовому будинку № 1 народилася дівчинка вагою 5150 г. Вона п’ята дитина в родині. І маля, і мама почуваються добре, повідомили 5 липня у Львівському територіальному медичному об’єднанні №3.

За словами лікарів, у жінки відбулися фізіологічні пологи, які приймала лікар акушер-гінеколог Соломія Левицька разом з командою професійних фахівців.

«Коли плід має таку вагу, то у більшості випадків жінок оперують. Ми прогнозували велику дитину, але за оглядом визначили, що жінка зможе народити самостійно. Попередні дітки у Галини теж великі: третій хлопчик народився 5 кілограмів, а четверта дитина - 4600 г. Дівчинка народилася 5 150 г., здорова, вони одразу з мамою перебували у палаті разом», – повідомила акушер-гінеколог.

Зістрічала сестричку вся родина

Дівчинку вирішили назвати Діаною.

«Це – донечка-сюрприз. Ми з чоловіком вже не сподівалися на п’яту дитину. Але вийшло інакше. Мої діти дуже чекали народження сестрички. Старшій донечці 18 років і вона доглядає за меншими дітьми поки я тут», – розповіла мати Діани Галина.

Маму з донечкою вже виписали з пологового. Зустрічати їх прийшла вся сім’я.