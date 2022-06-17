Пуповини двох хлопчиків-близнят переплелися

Унікальний та дуже рідкісний випадок зафіксували лікарі територіального медичного об’єднання № 3 м. Львова (пологове відділення 3-ї міської лікарні на вул. Раппопорта). У вагітної мешканки Львівщини, яка стала на облік у жіночій консультації, під час УЗД виявили переплетення двох пуповин, яке виникає у монохоріальної моноамніотичної двійні (коли плоди мають одну спільну плаценту та знаходяться в одній амніотичній порожнині).

Така вагітність, кажуть лікарі, потребує особливого спостереження та дострокових пологів, бо в процесі виношування може виникнути важке ускладнення – синдром «фето-фетальної трансфузії». Це коли один плід «обкрадає» інший, забираючи на себе більше живлення, в результаті чого в обох діток можуть виникнути серйозні ускладнення.

У таких випадках рекомендують проводити родорозрішення в 32 тижні вагітності, що дозволяє уникнути та попередити більшість ускладнень і зберегти близнятам життя.

Як повідомили ZAXID.NET у пологовому відділенні, вже з 30 тижня вагітностві жінка перебувала на збереженні у відділенні патології вагітності і на 32 тижні команда лікарів та медсестер провела плановий кесарів розтин. На світ з’явилися два близнюки-хлопчики: вага одного 1750 г і зріст 41 см, другого – 1900 г і 43 см.

З пологового дітей перевели у дитячу лікарню Львова, де вони проходять другий етап виходжування. Два тижні близнята провели в реанімації, а з 13 червня їх перевели у відділення і вони перебувають поруч з мамою. Такі діти, твердять лікарі, будуть у житті опорою один одному, бо тісно переплелися ще в утробі матері.