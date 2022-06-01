У новому відділенні будуть надавати допомогу дітям. які народилися у Центрі, і всім, хто її потребуватиме

У середу, 1 червня, у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі відкрили відділення медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей. Тут зможуть отримувати допомогу одночасно декілька малюків. На облаштування цього відділення витратили понад 800 тис. грн.

У новому відділенні послуги з медичної реабілітації надаватиме команда фахівців дітям, які народилися передчасно і з малою масою тіла від 500 г, з вродженою патологією чи мають затримку темпів розвитку. Керівник Центру Марія Малачинська каже, що через стреси, війну та інші фактори кількість передчасно народжених діток збільшилася, повідомила прес-служба ЛОДА.

«Кожна новонароджена дитина потребує догляду, а особливо наші «поспішайки». За нашими стандартами, ми маємо їм максимально допомогти при народженні, а наступний етап – реабілітація. Сьогодні важливо зберегти кожне життя, забезпечити гармонійний розвиток, щоб дітки вагою 500, 800 грамів чи кілограм на рівні з іншими йшли в школу та розвивались», – каже керівниця медзакладу Марія Малачинська.

За її словами, невідкладну допомогу діти отримують з перших хвилин після народження у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Після стабілізації стану маленьких пацієнтів переводять до відділення постінтенсивного догляду новонароджених і виходжування недоношених дітей. Малеча з мамою зазвичай перебуває в стаціонарі не один місяць. І вже на цьому етапі паралельно з лікуванням та доглядом розпочинається медична реабілітація.

Відділення медичної реабалатації оснащене сучасною технікою, у ньому працюватиме декілька кабінетів: катамнестичний, кабінет вакцинації, зали фізичної терапії, сенсорна кімната. Тут діти зможуть отримати спектр медичних послуг: соматичний моніторинг, вакцинацію згідно з календарем щеплень, оцінку розвитку за стандартизованими міжнародними шкалами, УЗД кульшових суглобів, черевної порожнини, нейросонографію, ЕХО серця тощо. Їм надаватимуть фізичну терапію, це заняття з ерготерапевтом, терапевтом мовлення та іншими фахівцями.

Мета роботи нового відділення – раннє виявлення патології розвитку і своєчасне надання допомоги, а саме – сприяння гармонійному розвитку дитини та мінімізація виникнення ускладнень.

Нове відділення прийматиме дітей, які народилися у Центрі, а також всіх, які потребують висококваліфікованої допомоги, – за скеруванням сімейного або лікуючого лікаря.

На облаштування цього відділення витратили понад 800 тис. грн. Це гроші, які надійшли від надання платних послуг, та благодійні внески.