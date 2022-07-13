Хлопчиків, що народилися на початку червня, виписали з лікарні 13 липня

Із дитячої лікарні Святого Миколая (колишня Міська дитяча клінічна лікарня Львова) виписали хлопчиків-близнюків, які перебували в утробі матері з перехрещеними пуповинами. Львівські медики врятували життя хлопчикам, які через патологію могли задихнутися.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку червня лікарі територіального медичного об’єднання №3 Львова (пологового відділення 3-ї міської лікарні на вул. Раппопорта) зафіксували рідкісний випадок. У вагітної мешканки Львівщини, що мала народити двійню, виявили переплетення двох пуповин. Діти мали одну спільну плаценту та перебували в одній амніотичній порожнині.

На 32-му тижні вагітності лікарні провели жінці кесарів розтин. Хлопчики Матвій та Тимофій народилися з вагою менше 2 кг. Спочатку діти не могли самостійно дихати, тож два тижні перебували в реанімаційному відділенні лікарні Святого Миколая. Після цього їх перевели у відділення патології новонароджених, де проходили реабілітацію.

13 липня у Львівському територіальному медичному об’єднанні №3 повідомили, що за місяць хлопчики підросли до 3 кг й медики виписали їх додому.