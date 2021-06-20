Медики станції «Буськ» Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги взяли участь у всесвітньому танцювальному флешмобі Jerusalema dance challenge. Відео танців біля Підгорецького замку опублікували на День медика, 20 червня, зазначивши, що у такий спосіб хочуть підтримати тих, хто постраждав під час пандемії Covid-19. У танцювальному флешмобі раніше брали участь також київські та івано-франківські медики, хоча серед учасників є чимало представників інших професій. Усі вони танцюють під пісню південноафриканського музиканта Master KG, яка стала вірусною у 2020-му після танцю ангольського танцювального колективу.