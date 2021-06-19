Президент Володимир Зеленський нагородив п'ятьох медиків із Львівщини з нагоди професійного свята. У підписаному 18 червня указі вказано, що державні нагороди медикам вручають за внесок у розвиток системи охорони здоров'я та порятунок людей в умовах пандемії коронавірусу.

Четверо медпрацівників отримали почесне звання «Заслужений лікар України» і ще один – медаль «За військову службу Україні».

Так, заслуженими лікарями стали начальниця військово-медичної служби в СБУ Львівщини Уляна Козак, лікар спеціалізованої консультативної поліклініки Науково-дослідного інституту епідеміології і гігієни Львівського медуніверситету Михайло Секела, директор комунального підприємства «Самбірська районна лікарня "Хоспіс"» Тарас Струк, а також лікар відділення центру хірургії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Дворчин.

Окрім них, державну нагороду отримав начальник медичної служби 24 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» Михайло Алєксєєв.

Додамо, День медика в Україні відзначається щорічно у третю неділю червня. Цього року він припадає на 20 червня.