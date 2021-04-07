Загалом на нагороду претендують 10 медпрацівників Львівщини і один колектив лікарні

У вівторок, 6 квітня, регіональна рада відзнаки «Орден Святого Пантелеймона у Львівській області» визначила сім претендентів-медиків на відзнаку за професіоналізм і милосердя «Орден Святого Пантелеймона» і трьох – на «Медаль Святого Пантелеймона», повідомив голова регіональної ради Олег Дуда.

Нагадаємо, нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована у 2009 році. З 2017 року вона є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя. Її ще називають «Оскаром» у медицині.

Тож претендентами на цю високу відзнаку з Львівщини є:

у номінації «Найкращий лікар» Тетяна Кудик , завідувачка терапевтичного відділення Жовківської ЦРЛ;

, завідувачка терапевтичного відділення Жовківської ЦРЛ; у номінацію «Найкращий медичний працівник» – Наталія Козак, старша медична сестра дитячого відділення Львівської обласної інфекційної лікарні;

старша медична сестра дитячого відділення Львівської обласної інфекційної лікарні; у номінацію «Новатор охорони здоров'я» – Ярослав Заблоцькиий , керівник міжнародної стоматологічної мережі «Клініка Заблоцького» у Львові та Центру стоматологічної імплантації у Києві;

, керівник міжнародної стоматологічної мережі «Клініка Заблоцького» у Львові та Центру стоматологічної імплантації у Києві; у номінації «За досягнення у міжнародному співробітництві у охороні здоров’я» – Андрій Базилевич , професор кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького;

, професор кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького; у номінацію «Взірець служіння суспільству» – сестра Севастіяна Карвацька , голова Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров'я;

, голова Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров'я; у номінації «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоровя для іноземних громадян» – Олег Антонишин, професор пластичної хірургії Університету Торонто.

Цього року, як повідомив ZAXID.NET Олег Дуда, вперше введено дві нові номінації – «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров’я» і «Найкращий колектив закладу охорони здоров'я . Претендентом на відзнаку у цих номінаціях є Любомир Рак, генеральний директор Центру легеневого здоров’я, і колектив Львівської обласної інфекційної лікарні.

На відзаку «Медаль Святого Пантелеймона» є три претенденти у віці до 35 років: .у номінації «За лікарське мистецтво» – Андрій Медвідь, лікар-анестезілог та трансфузіолог військово-медичного клінічного центру Західного регіону (м. Львів), у номінації «За турботу і ласку до хворого» – Оксана Лобик, медична сестра Львівського обласного госпіталю ветеранів воєн та репресованих ім. Юрія Липи, у номінації «За наукові розробки в медицині» – Назар Негрич, асистент кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького.