У четвер, 1 квітня, у львівській лікарні швидкої медичної допомоги представили нові операційні. Їх 10 і розташовані вони на п'ятому поверсі операційного блоку. Тож у медзакладі вже 17 кімнат, де оперуватимуть пацієнтів. Кількість таких приміщень збільшили тому, що тут обслуговують людей не лише зі Львова, а й області.

«За останній рік пацієнтів, які потребують хірургічних операцій, збільшилось на 200%. Тому операційних треба. Раніше вони були старими, зараз же привезли нові операційні столи, лампи та лапароскопічне обладнання. Є тут і розсувні двері, й автоматичне підведення води», – розповів керівник лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Фото ЛМР

Ремонт оперблоку розпочали всередині липня минулого року. Робили його за кошти міста, медзакладу та благодійників. Загальна вартість – майже 25 млн грн. За основу лікарня взяла австрійські операційні: наприклад, пацієнта можуть завезти в кожне таке приміщення з коридора, а завдяки близькості кімнат лікарі ще й допомагатимуть своїм колегам.

«Ми були тут у листопаді. Тоді я вперше почув від керівництва про амбітну мету: із 17 операційних зробити 36. Налаштований, чесно скажу, був 50/50. Але тепер квітень і ми бачимо приміщення, які відремонтували й оснастили обладнанням, скоро тут будуть робити надскладні операції», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Додамо, що загалом операційних у лікарні швидкої має бути 36. Облаштовувати їх почнуть вже цього року.