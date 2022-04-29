Прилади інстальовані у трьох будівлях ЛНГМ

У трьох будівлях Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького були інстальовані новітні прилади осушування стін. У підвальних залах Палацу Потоцьких, Палацу Лозинського та монастиря Капуцинів в Олеську розмістили інноваційні прилади. Це вже незабаром дасть можливість використовувати додаткові приміщення.

Повномасштабне російське вторгнення поставило перед музейниками України нові завдання: потрібно було перемістити музейні цінності у безпечні приміщення. Проте фондосховища у більшості музеїв і так відчувають брак площ. Тож потрібно було задіювати нові, часом не пристосовані, приміщення. Це загострило давно існуючу та дуже серйозну проблему, яка є актуальною для більшості старовинних будівель. Відомо, що надмірна вологість особливо у підвальних приміщеннях є головною причиною їх руйнувань. А швидке осушення сильно шкодить експонатам, особливо живописним полотнам та іконам. Саме тому було прийняте рішення звернутись по допомогу до сучасних систем осушування приміщень, а співпраця з міжнародними фондами зробила це можливим.

Надмірна вологість є головною причиною руйнування старих будівель. На фото - приміщення монастиря отців капуцинів в Олеську (фото ЛНГМ)

«Зовсім скоро на площах (майже 3 тис. м2 ) ми зможемо експонувати нові виставки, безпечно зберігати надвимогливі до температурно-вологісного режиму фондові предмети, такі як графіка та живопис. А ще зможемо відповісти на виклики сьогодення – прихистити колекції з музеїв інших регіонів України, яким може загрожувати руйнування через військові дії Росії», – розповіли у галереї.

Застосована у музеї технологія швейцарської компанії Biodry, яка передислокувала своє українське представництво до Львова, уже ефективно працює у Софії Київській та Києво-Печерській Лаврі. Закордоном її застосовують у замку Мальборк (Польща) та в музеї Освенцим (Польща), замку Бран (резиденція графа Дракули в Румунії), замку Мазіно (Італія) та інших. Загалом вже понад 4500 об’єктів у всьому світі були врятовані за допомогою інноваційної технології.

Представник Biodry в Україні Єгор Жученко наголосив, що ця технологія є безпечною і для будівлі, і для людей. Крім того невеличкі прилади, які забезпечують усунення надмірної вологи, не потребують спеціальних будівельних робіт. Спосіб осушення стін будівлі за допомогою системи передбачає нейтралізацію електромагнітних хвиль, що призводить до зупинки небажаного руху надмірної води вгору та повернення її під дією гравітації назад, у ґрунт, за рахунок чого і відбувається природне осушення кладки стіни до природного рівня.

Нові технології не потребують спеціальних проектних та будівельних робіт. На фото - приміщення Палацу Потоцьких у Львові ( фото ЛНГМ)

У палаці Потоцьких, де система уже встановлена, протягом року надмірна вологість має зменшитись на 25%, а за три роки приміщення буде повністю осушене, наголосив Єгор Жученко.

Реалізація проекту вартістю 3 млн грн стала можливою завдяки співпраці ЛНГМ з благодійними фондами ALIPH та «Підгорецький замок». Зазначимо, міжнародний альянс для захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH) є основним глобальним фондом, який займається захистом культурної спадщини в зонах конфлікту та у постконфліктних ситуаціях. Від початку російської агресії ALIPH підтримав десятки музеїв. У Львові він підтримав не лише ЛНГМ, але і Національний музей, який також зміг отримати обладнання для пристосування нових приміщень для фондосховищ.

Генеральний директор ЛНГМ Тарас Возняк наголосив, що у час війни потрібно продовжувати жити та працювати, не сумніваючись у перемозі. Саме тому, після того як експозиція палацу Потоцьких була демонтована та перенесена у безпечне місце, у залах проведуть ремонт.