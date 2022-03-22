Твори Миколи Лисенка прозвучать, зокрема, у виконанні піаністки Олксани Рапіти

Впродовж тижня музиканти Львівської національної філармонії та волонтери-митці з соціальної ініціативи «Діти Країни», будуть організовувати мистецькі зустрічі, концерти і майстер-класи, присвячені творчості Миколи Лисенка та українській музиці.

22 березня виповнюється 180 років із дня народження композитора. Саме Микола Лисенко (1842-1912) є одним із формотворців нашої національної композиторської школи. Видатний композитор, піаніст, педагог, збирач фольклору та громадський діяч, Микола Лисенко левову частину свого життя присвятив вихованню юних музикантів та писав композиції для дітей. Найвідомішими з них є опери «Коза-Дереза», «Пан Коцький», «Зима і Весна».

Події відбудуться у публічних просторах (для усіх охочих) і у локаціях, де перебувають вимушено переміщені діти.

22 березня о 12.00 на площі Ринок, 2 відбудеться мистецька акція для батьків та дітей, організований Львівською національною філармонією імені Мирослава Скорика спільно з соціальною ініціативою «Діти Країни: розваги для відваги».

Звучатимуть твори композитора у виконанні відомих львівських піаністів Оксани Рапіти, Мирослава Драгана, вокалістки Наталії Дитюк та чоловічого хору Львівської філармонії.

Наприкінці у спільному виконанні усіх присутніх також прозвучить духовний гімн України «Боже єдиний великий», автором музики до якого є Микола Лисенко.

Заплановані також і розваги для малечі: у події візьмуть участь дитячі аніматори.