Євгеній Балєвський (зліва) і Станіслав Семков (посередині) на чемпіонаті з дзюдо

Двоє львівських нацгвардійців здобули перемогу на чемпіонаті України із дзюдо, який відбувався у Києві. Військовослужбовці Національної гвардії України 22-річні Станіслав Семков та Євгеній Балєвський зайняли призові місця у своїх категоріях: Станіслав посів друге місце у ваговій категорії 66 кг, а Євгеній виборов бронзу у категорії 100+ кг.

«Нацгвардійці змалечку займались у секціях єдиноборств і є володарями чорних поясів. Сьогодні Станіслав – майстер спорту не тільки з дзюдо, але й самбо, а Євгеній став майстром спорту міжнародного класу з дзюдо», – повідомили 21 листопада в МВС України.

У Нацгвардії додали, що попри блискучу спортивну кар’єру хлопці вирішили стати на захист Батьківщини й у 2020 році поповнили лави українських захисників.

«Призери чемпіонату розповідають, що присвятили спортивні успіхи тим, хто щоденно наближає нашу перемогу та робить усе, щоб прогнати ворога з нашої землі», – зазначачають в НГУ.

Чемпіонат України з дзюдо серед дорослих відбувся у Києві 17 листопада. Участь у змаганнях взяли 310 спортсменів з різних регіонів України, серед них 207 чоловіків.